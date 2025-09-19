Пожар в Турции вплотную приблизился к отелям с сотнями тысяч россиян. Видео публикует Telegram-канал Shot.

Уточнялось, что пламя на популярном у российских туристов зарубежном курорте подбирается вплотную к отелям Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan и Kirbiyik Resort Hotel. В них, по данным Shot, отдыхают несколько сотен соотечественников. По словам многих из них, сильно ощущается запах гари.

На видео, которые публикуют отдыхающие, можно наблюдать, как небо над отелями полностью заволокло дымом. Также на кадрах видно, что к местам пожара направлены вертолеты, они пытаются ликвидировать возгорания с воздуха.

Кроме того, сообщалось, что огонь приближается и к жилым домам. Люди спешно их покидают. По данным Shot, среди эвакуированных есть семья из России. В зданиях нет воды, так как она вся используется экстренными службами для тушения возгораний.

Ранее из-за мощного лесного пожара в Турции властям страны пришлось эвакуировать жителей 50 домов в пригороде Силиври. Сообщалось, что произошедшее не повлияло на отдых российских туристов в стране.