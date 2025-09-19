Силовики заинтересовались россиянами с банковскими картами Казахстана

Правоохранительные органы заинтересовались россиянами, удаленно оформившими банковские карты Казахстана. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источников канала, повестки с вызовом на допрос получили с начала сентября несколько человек, ставших ранее клиентами банков Казахстана. И у силовиков есть интерес к «более, чем тысяче человек».

«Люди получали карты удаленно (…) Для этого им нужно было получить индивидуальный идентификационный номер Казахстана (ИИН) и отправить для его оформления фото паспорта и копию заявления. В феврале 2024 года в Казахстане запретили удаленное получение ИИН (а позже ужесточили условия выдачи карт), но возможность получить номер через «помощников» осталась», - отмечает канал.

По некоторым данным, вызовы на допросы могут быть связаны с делами против жителей Казахстана, помогавших оформлять ИИН. При этом многие полученные после введения запрета индивидуальный идентификационные номера были аннулированы, утверждает канал.

Ранее турецкие банки перестали принимать карты российской платежной системы «Мир». Перед этим Минфин США предупредил банки третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт. После чего один из крупнейших турецких банков Denizbank начал массово рассылать письма клиентам-россиянам с просьбой предоставить документы, подтверждающие их право на проживание в Турции.

При этом с 1 июля начали действовать новые формы для предоставления уведомлений в Федеральную налоговую службу России о наличии, открытии и закрытии зарубежных банковских счетов, изменения реквизитов, а также уточнены способы предоставления этой информации.