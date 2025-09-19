В Берлине экстренно эвакуировали население из-за бомб

Более 20 тысяч человек эвакуировали в Берлине из-за обнаружения двух бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает портал Origo.

Одну бомбу обнаружили вечером 18 сентября в центре города в реке Шпрее. Полиция создала 500-метровую зону безопасности и предупредила жителей. Для жильцов открыли временные убежища. Всего свои дома покинули около 10 тысяч человек.

Вторая бомба была обнаружена в Шпандау уже 19 сентября. Там пришлось эвакуировать 12,4 тысячи человек — их разместили в местной гимназии.

Напомним, что в Германии периодически находят неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны. Например, в июне в Кельне нашли три снаряда — из-за них пришлось эвакуировать более 20 тысяч человек.