Приставы пришли в редакцию уральского агентства Ura.ru

Судебные приставы посетили офис агентства Ura.ru. Учредителя агентства включили в список третьих лиц по иску Генеральной прокуратуры РФ о передаче в государственную собственность энергетической компании «Облкоммунэнерго», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката агентства Павла Бабикова.

Собеседник подчеркнул, что деятельность компании не приостановлена, но суд временно запретил ее имущество отчуждать. По его словам, «были вынесены обеспечительные меры Ленинским районным судом, приставы пришли уведомить директора об этом факте - что имущество арестовано без ограничения пользования владения этим имуществом».

«Также никаких ограничений относительно ведения хозяйственной деятельности, расчета по счетам нет. Это просто некие такие обеспечительные ограничения действий: оплачивать контрагентам можно, зарплата выплачивается, все можно платить, просто запрещено отчуждать имущество», — отметил Бабиков.

Ленинский районный суд Екатеринбурга получил иск от Генеральной прокуратуры России о конфискации крупной энергетической компании «Облкоммунэнерго» в Свердловской области в пользу государства. Эта компания фактически принадлежит бывшим советникам экс-главы РАО «ЕЭС» Анатолию Чубайсу — Артему Бикову и Алексею Боброву. В рамках иска были приняты обеспечительные меры.