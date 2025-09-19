Российский моряк выжил после кораблекрушения

У берегов Мавритании российский моряк остался жив после крушения рыболовецкого судна, которое было протаранено крупным рефрижератором. Пять членов экипажа погибли.

Трагедия произошла из-за столкновения траулера «Tafra 3» с большим судном «Right Whale» в условиях хорошей видимости. Сообщается, что рефрижератор, двигавшийся на высокой скорости, нанес удар в правый борт траулера. Ограниченная маневренность судна, вызванная рыболовными снастями, не позволила избежать столкновения. Удар привел к образованию значительной пробоины, и крен судна произошел настолько стремительно, что не все члены команды успели покинуть тонущий корабль.

Спасен 21 моряк из 26 находившихся на борту, в их числе один гражданин России. Легкие травмы получил один испанец. В настоящее время проводятся поисковые работы для обнаружения тел погибших моряков.