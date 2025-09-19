Нелегальный мигрант забрался в дом к россиянке, чтобы изнасиловать ее

В Санкт-Петербурге задержали мигранта пытавшегося надругаться над пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 14 сентября в полицию обратилась 55-летняя жительница СНТ «Северный Кировец» и сообщила, что к ней в дом ворвался неизвестный, избил ее и попытался изнасиловать. Пострадавшая оказала активное сопротивление, которое позволило ей отбиться от злоумышленника и позвать на помощь. После этого нападавший скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался 37-летний нелегальный мигрант. Подозреваемый был задержан в Самаре и доставлен в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над 11-летней девочкой около ее дома.