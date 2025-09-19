Новое землетрясение на Камчатке: угроза цунами и трещины в домах

У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,2. О том, что о нем известно, — в материале «Рамблера».

© Александр Петров/TACC

По данным геофизиков, эпицентр сейсмособытия, зарегистрированного в 6:58, находился на самом берегу, на суше в 93 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 123 км.

МЧС выпустило предупреждение о возможном подходе цунами с волнами высотой от 0,1 до 1,5 метра. Жителям настоятельно рекомендовали держаться подальше от побережья. Службы Камчатского края были переведены в режим повышенной готовности.

Жительница Камчатки поделилась с aif.ru своим опытом переживания землетрясения. По ее словам, в подъезде дома, где она живет, появились трещины.

«Я в силу обстоятельств почти все землетрясения заставала дома. Уже ориентируюсь, как качает дом: в длину, ширину или скачками. Сегодня качало в ширину», — рассказала женщина.

Директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов заявил в беседе с НСН, что новые сильные подземные толчки в Тихом океане в районе Камчатки подтверждают уникальность землетрясения, которое произошло на полуострове в конце июле.

Специалист отметил, что Камчатка переживала подобное 70 лет назад, но тогда не было оборудования для точных измерений. По его словам, три основных закона сейсмологии не работают для этого случая, что требует создания нового. Событие информативно для разработки новых теорий, подчеркнул эксперт. Директор Единой геофизической службы РАН отметил большой потенциал для научных открытий.