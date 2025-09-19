Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ

В Хомутовском районе Курской области украинский дрон атаковал мотоциклиста, мужчина скончался, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Еще один пострадавший, по его словам, был ранен в соседнем селе в результате атаки на автомобиль.

Украинский FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, ехавшего на мотоцикле в селе Амонь.

«К глубокой скорби, в результате удара мужчина скончался», - написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он принес искренние соболезнования близким: «Это тяжёлая потеря».

Ещё один дрон атаковал грузовик в селе Калиновка этого же района - осколочное ранение получил 36-летний мужчина. Его в ближайшее время доставят в больницу.