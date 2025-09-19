В Турции крупный пожар приблизился к жилым районам.

В Турции, недалеко от известной среди российских туристов Алании, разгорелся лесной пожар. По имеющимся данным, возгорание возникло в лесной зоне. Из-за мощных порывов ветра огонь оперативно перекинулся на близлежащие территории, вплотную подступив к жилым постройкам.

По данным СМИ, в четверг вечером из-за сильного ветра лесной пожар быстро набрал силу и вызвал серьёзную обеспокоенность у местных жителей и отдыхающих. Сообщается, что возгорание распространилось до Испатлы, в результате чего был нанесён ущерб некоторым домам и теплицам. Одно село было эвакуировано.

На текущий момент проведена эвакуация населения из ряда домов. В настоящее время с огнем борются с использованием вертолетной техники. Свидетели сообщили "Осторожно, новости", что очаг пожара находится в районе Карджыгак.