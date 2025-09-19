Россиянка избивала своих детей и отправляла видео издевательств мужу

На Амуре будут судить 31-летнюю женщину, которая избивала своих детей и снимала это на видео, чтобы отправлять мужу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в период с января по апрель 2025 года в селе Чигири. Местная жительница систематически причиняла физические и психические страдания своим малолетним детям, нанося им побои неоднократно в течение суток, в том числе в ночное время. Свои действия она записывала на камеру мобильного телефона и отправляла видео супругу, находившемуся на заработках в Биробиджане.

Мужчина обратился в органы полиции с заявлением о преступлении. По факту истязания несовершеннолетних и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

