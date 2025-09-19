В российскую IT-компанию нагрянули силовики

В Екатеринбурге правоохранители провели обыски в IT-компании RC Group. Об этом пишет 66.RU.

По данным издания, в августе на компанию поступила жалоба, после которой следователи возбудили уголовное дело. Его расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По версии следствия, RC Group предлагал клиентам партнерство, обещая дальнейший заработок. При этом им навязывали кредиты, а потом переставали выходить на связь.

