Онколога, обвиненного в смерти пациента, освободили от наказания

Трагический случай с пациентом, который умер при проведении МРТ, показал еще раз: за здоровье больного отвечает не только врач, но и сам человек. Дело в том, что онколог, который направлял пациента на исследование, не знал, что у того установлен кардиостимулятор. А сам пациент не счел нужным сообщить об этом врачу.

Казалось бы, всех пациентов перед установкой кардиостимулятора предупреждают: им нельзя проходить "рамки" в аэропортах, проводить КТ и МРТ (правда, уже появились современные аппараты, обладающие защитой для таких пациентов, но врач, проводящий исследование, должен знать об особенностях человека, который пришел к нему на исследование). Конечно, в карте больного есть сведения о том, что у него установлен кардиостимулятор, но врачи других специальностей (не кардиологи) не всегда досконально изучают анамнез - для этого на коротком приеме просто не хватает времени. А в результате - риск трагедии.

Такой случай и произошел в Свердловской области. В июне 2025 года врача-онколога приговорили к 2 годам 10 месяцам ограничения свободы за смерть пациента во время проведения обследования. Врача обвинили в том, что он не собрал полный анамнез и направил больного на МРТ, хотя у того был установлен кардиостимулятор. Об этом рассказал Telegram-канал "Медицинская Россия". Спасти человека, у которого под влиянием магнитного поля во время исследования возникли серьезные проблемы с сердечным ритмом, врачи не смогли.

Кто виноват в этой трагедии? Доктор, который "проглядел" кардиостимулятор, или сам больной, не предупредивший специалиста? Суды, проводящиеся по поводу таких историй, выносят диаметрально противоположные решения.

В Свердловской области сторона защиты медика не согласилась с первоначально вынесенным решением, наказавшим онколога, и направила апелляционную жалобу. Главный аргумент: пациент ни на одном из приемов у онколога не сообщил ему о наличии у него кардиостимулятора и не предоставил соответствующие документы. Рассмотрев апелляцию, суд отменил обвинительный приговор в связи с истечением сроков давности.

В то же время аналогичная история в Архангельской области закончилась иначе. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ревматолога, который направил пациентку с установленным кардиостимулятором на МРТ.