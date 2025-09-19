Ларьки на побережье Адлера смыло в море штормом

На побережье Адлера сильный шторм. Палатки на берегу смыло в море.

© нейросеть Kandinsky 3.1

«️Сильный шторм смыл ларьки на побережье в Адлере», – сообщают очевидцы.

В Адлере разгулялся шторм: мощные волны уносят все, что владельцы не успели убрать с побережья.

Напомним, на Кубани объявлено штормовое предупреждение. В акватории Черного моря у побережья Сочи ожидается усиление шторма до 4–5 баллов, а высота волн достигнет 2–3 метров.

