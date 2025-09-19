Российский город ушел под воду

Выборг оказался под водой после мощных ливней в Ленинградской области. Об этом сообщает «Российская газета».

Город буквально затопило, тысячи жителей остались без электричества. Причиной стали ночная гроза и проливной дождь. Канализация не справилась с мощным потоком воды, на улицах погасли фонари. В некоторых местах уровень воды достиг пояса, говорится в публикации.

Синоптик Михаил Леус поделился в своем Telegram-канале, что в Выборге за прошедшую ночь выпало 42 мм осадков, что составляет почти две трети (62%) от климатической нормы сентября.

«В городе уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших дождей. Прежнее достижение этого дня принадлежало 2007 году и составляло 30 мм», — написал Леус.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Подмосковье первый снег может выпасть уже в первой половине октября. Метеоролог заметил, что начало осени в Москве и Подмосковье достаточно теплое. По его словам, «если в синоптических процессах в первой декаде октября будут сохраняться меридиональные переносы воздушных масс с севера на юг, то в первой половине октября при таком раскладе погода может дойти и до первого снега».