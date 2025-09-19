Найдены останки обвиненного в смерти трех маленьких девочек отца-убийцы

Предположительно, останки заподозренного в убийстве детей Трэвиса Декера были найдены в дикой местности американского штата Вашингтон спустя несколько месяцев после расправы над тремя маленькими дочерьми.

Обвиняемый в детоубийстве Трэвис Декер был найден мертвым в дикой местности через три месяца после того, как он предположительно убил своих трех дочерей и скрылся, как полагает полиция.

Как пишет Daily Mail, отец из Вашингтона числился пропавшим без вести с начала июня, после того как он предположительно задушил своих дочерей: 9-летнюю Пейтин, 8-летнюю Эвелин и пятилетнюю Оливию. Это злодейство произошло перед обменом опекунством с бывшей женой Декера в Ливенворте, штат Вашингтон.

В четверг вечером офис шерифа округа Челан объявил, что в ходе продолжающихся поисков были обнаружены останки.

Тело было найдено в отдаленной лесистой местности недалеко от Ливенворта, где были предприняты скоординированные усилия по розыску Декера.

"Хотя точная идентификация еще не подтверждена, предварительные данные свидетельствуют о том, что останки принадлежат Трэвису Декеру", – говорится в заявлении офиса шерифа округа Челан.

Шериф Майк Моррисон сказал NCWLIFE, что пока они ожидают дальнейших подтверждений, но одежда на трупе "похожа на ту, в которой, как мы полагаем, его видели в последний раз".

Офис шерифа продолжает осматривать место обнаружения вместе с группой реагирования патрульной полиции штата Вашингтон.

Власти заявили, что в ближайшее время будет проведен дополнительный анализ ДНК, пишет Daily Mail.

Ранее полиция отмечала, что разыскиваемый 32-летний мужчина прошел обширную подготовку по выживанию в дикой природе как ветеран армии и член Национальной гвардии Вашингтона.

Декер вступил в армию в 2013 году и служил в Афганистане, прежде чем перейти в Национальную гвардию Вашингтона в 2021 году.

Охранник находился в процессе дисциплинарного увольнения из-за отсутствия на службе, когда были убиты его дочери.

Но по мере того, как продолжались поиски, у властей появлялось все меньше уверенности в том, что он все еще жив и скрывается в дикой местности.

Трэвис Декер, бывший солдат, находился в розыске со 2 июня, когда помощник шерифа обнаружил его грузовик и тела его трех дочерей в палаточном лагере. Это было через три дня после того, как мужчина не смог вернуть девочек в дом их матери в Уэнатчи, что примерно в 100 милях к востоку от Сиэтла, после запланированного визита.

Поисковые группы, в состав которых входили сотрудники двух управлений шерифа, Службы судебных приставов США, двух департаментов полиции и факультета антропологии Центрального Вашингтонского университета, использовали электронные карты для документирования масштабов своих поисков.

В конечном итоге они вышли за пределы запланированного периметра, чтобы охватить как можно больше территории.

Власти поклялись не останавливаться ни перед чем, чтобы восстановить справедливость в отношении девочек и их семьи.

Полиция сообщила, что Трэвис при этом был бездомным и жил в своей машине, когда 30 мая забрал трех своих дочерей из дома их матери.

Его бывшая жена Уитни заявила полиции, что не верит в то, что Декер опасен, и что он любил своих дочерей, с которыми у него были "хорошие отношения".

В то же время у него были проблемы с психическим здоровьем, и недавно ему был поставлен диагноз "пограничное расстройство личности".

Декеру даже было предписано судом пройти курс психиатрической помощи и консультации по управлению гневом в связи с домашним насилием, но он отказался.