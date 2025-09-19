Судно из Эквадора привезло в Петербург 1 750 кг кокаина среди бананов

Сотрудники ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой России успешно предотвратили контрабанду крупной партии кокаина весом 1 750 килограммов, сообщили в спецслужбе. Партию нашли на судне Cool Emerald, прибывшем из Эквадора с грузом бананов.

Наркотики нашли 29 августа 2025 года в морском порту Санкт-Петербурга, в контейнере с бананами. Там было 1 500 брикетов с кокаином. Информация о поставке поступила от зарубежных партнеров.

По предварительным оценкам, стоимость этого вещества превышает 20 миллиардов рублей.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Следователи устанавливают всех лиц, причастных к наркотрафику.

Ранее ФСБ задержала группу иностранцев, вывозивших авиадетали из России, в том числе на Украину.