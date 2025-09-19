Медведь загнал россиянина за крышу внедорожника

В Петропавловске-Камчатском медведь загнал мужчину на крышу внедорожника, а затем на забор.

О происшествии сообщает "АиФ.Камчатка". Инцидент произошёл поздно вечером в районе Нефтебазы на Сероглазке. Мужчина, заметив вдалеке хищника, не растерялся и проявил недюжинную смекалку и ловкость. Сначала он резким прыжком взобрался на крышу припаркованного внедорожника. Однако зверь продолжил приближаться к машине.

Оказавшись в смертельной опасности, камчадал совершил отчаянный и рискованный манёвр. Он использовал автомобиль как трамплин, чтобы забраться на высокий забор с колючей проволокой. Находиться на таком ограждении крайне опасно, но это был единственный шанс спастись от разъярённого медведя.

Как сообщают пользователи сетей, это может быть тот самый зверь, которого ранее видели возле здания «Океанрыбфлота» на Ленинградской улице. Видеозапись необычного происшествия быстро распространилась в интернете, вызвав оживлённое обсуждение среди местных жителей.