Мужчина застал жену с подругой в постели и жестоко зарезал их насмерть

Ричард Сотка, появившийся на свет в 1974 году в американском штате Висконсин, ещё с юных лет демонстрировал склонность к нарушению закона. Он постоянно попадал в неприятные истории, участвовал в драках и мелких хулиганских выходках, однако первый серьёзный проступок совершил лишь в возрасте 28 лет.

© Московский Комсомолец

В 2002 году Сотка жестоко избил свою гражданскую супругу, доведя её до полубессознательного состояния. Суд назначил ему условное наказание и штраф, но это не изменило его поведения. С каждым годом он всё чаще оказывался в поле зрения полиции: от скандалов и нарушений общественного порядка до вождения в нетрезвом виде. К началу 2020-х годов Ричард появлялся в полицейском участке едва ли не чаще, чем дома, передает FOX 11 News.

Личная жизнь Сотки тоже отличалась нестабильностью. В 2023 году он проживал с 58-летней Рондой Чегельски, однако их союз был далёк от гармонии. Ссоры и рукоприкладство стали для них привычным делом, а ситуацию осложняло то, что Ронда изменяла ему с 53-летней подругой Полой О’Коннор.

Утром 29 января 2023 года женщины встретились в доме Ричарда, будучи уверенными, что он на работе. Однако мужчина вместо работы отправился в бар, а затем, изрядно выпив, неожиданно вернулся домой. В собственной спальне он застал любовниц. Впоследствии Сотка утверждал, что почувствовал сильное унижение, потерял контроль над собой и, схватив кухонный нож, набросился на женщин. Ронду он ударил не менее десяти раз, целясь в лицо и шею, а Поле нанёс не менее 14-ти ударов. Обе жертвы скончались на месте.

После расправы мужчина оставил нож в шее одной из женщин, снял надетый по другому делу GPS-браслет и попытался скрыться. Но полиция Грин-Бей оперативно вычислила его местонахождение и задержала в тот же день. На допросе Сотка признал вину, утверждая, что действовал в состоянии аффекта, спровоцированного алкоголем и предательством.

Суд оказался суровым: в июне 2023 года его приговорили к двум пожизненным срокам без права условно-досрочного освобождения. Дополнительно его наказали за уничтожение браслета и попытку побега из-под надзора.

Даже оказавшись за решёткой, Сотка продолжил преступать закон. Уже в сентябре того же года он напал на сотрудника тюрьмы округа Браун, ударив охранника по лицу. За этот поступок суд добавил к его сроку ещё три года заключения.