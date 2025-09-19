Фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова добавили новое обвинение

Фигурантам дела об убийстве начальника РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова добавили новое обвинение.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Всем фигурантам, включая гражданина Украины Гедзика Андрея Ярославовича, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а сам успевший скрыться от следствия украинец объявлен в розыск, в окончательной редакции добавили организацию террористического сообщества и участие в нём (ст. 205.4 УК России)», — цитирует агентство собеседника.

Ранее стало известно, что число фигурантов дела об убийстве Кириллова увеличилось до пяти.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года.

На следующий день ФСБ заявила о задержании исполнителя теракта. В ходе допроса он признался, что был завербован украинскими спецслужбами.