Самолет сил самообороны Японии выкатился за ВПП

Самолет сил самообороны Японии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ниигата. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:50 по местному времени (05:50 по московскому времени). Поисково-спасательный самолет U-125A воздушных сил самообороны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке — в результате, были закрыты все ВПП аэропорта.

На борту самолета находились пять человек, о пострадавших не сообщается. Признаков возгорания на борту самолета не обнаружено.

Ранее в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы полосы во время посадки. В условиях сильного дождя пилоты неудачно посадили воздушное судно, был поврежден двигатель.