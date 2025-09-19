Умершая на четыре минуты женщина рассказала про загробный мир

Никакого тоннеля не было, все происходило иначе - пережившая после автомобильной аварии четырехминутную остановку сердца женщина поделилась воспоминаниями. Родственники были уверены, что Стеллу уже не спасти.

Как рассказала жительница Лондона Metro, она вместе с парнем возвращалась домой после вечеринки. Они ехали на большой скорости ночью, машину занесло и пара врезалась в столб. Стеллу выбросило на автостраду.

"В тоннель я не спускалась. Но за несколько минут вся моя жизнь вихрем пронеслась в голове - одна картинка очень быстро сменялась другой. Это были прекрасные воспоминания обо мне в разном возрасте", - отметила Стелла.

Затем ее как будто вынесло за пределы автострады и она наблюдала происходящее после аварии сверху.

"Я увидела себя и свою ногу под ужасным углом, кровь, врачей, которые давили на мою грудь. Кто-то плакал - все это я наблюдала сверху. У меня возникла мысль, что я слишком молода для того, чтобы умереть, и вернулась в свое тело", - рассказала британка.

Спустя время, уже полностью восстановившись, женщина решила заняться волонтерством в больницах.

Одной из причин медицинского феномена, о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть, является резкое увеличение активности мозга в этот момент, отметили ученые.