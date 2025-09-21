На Сахалине произошел сход с рельсов восьми вагонов с углем

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине, пострадавших нет. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России.

"По предварительным данным, 20 сентября на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинска произошел сход восьми вагонов с углем, опрокидывания не допущено. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Размер ущерба устанавливается. Организовано проведение восстановительных работ.