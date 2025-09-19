В ГД внесут проект об ужесточении ответственности за обман пенсионеров
Российские депутаты внесут в палату парламента законопроект, который предполагает ужесточение наказания за обман инвалидов и пенсионеров.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
Изменение направлено на дополнение перечня отягчающих обстоятельств.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего студента колледжа, которого подозревают в участии в мошеннической схеме интернет-аферистов. Жертвы обмана — пенсионеры, которые лишились 2 млн рублей.