В ГД внесут проект об ужесточении ответственности за обман пенсионеров

Российские депутаты внесут в палату парламента законопроект, который предполагает ужесточение наказания за обман инвалидов и пенсионеров.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Изменение направлено на дополнение перечня отягчающих обстоятельств.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего студента колледжа, которого подозревают в участии в мошеннической схеме интернет-аферистов. Жертвы обмана — пенсионеры, которые лишились 2 млн рублей.