Десятки тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

По информации предприятия, в четверг, 18 сентября, в Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районе, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке произошли аварии, которые повлекли за собой отключения электроэнергии. В общей сложности они коснулись более 20 тысяч человек. В организации рассказали, что штормовой ветер на полуострове осложняет ремонт, в связи с чем восстановление электроснабжения может затянуться.

О мощном шторме, обрушившемся на регион, стало известно ранее в этот же день. Порывы ветра достигали 30-35 метров в секунду. Помимо этого, в Крыму прошли сильные ливни.