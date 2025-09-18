Мощное землетрясение произошло в Индонезии

В Индонезии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 18 сентября, в 21:19 по московскому времени (03:19 пятницы по местному времени). Их эпицентр располагался к юго-востоку от города Соронг с населением 125 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее стало известно, что по восточному побережью Камчатки объявили угрозу цунами после того, как на регион обрушилось землетрясение магнитудой 7,2. Глава региона Владимир Солодов заявил, что власти начали оперативно осматривать социальные учреждения и жилые дома.