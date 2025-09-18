Губернатор обратился к жителям Камчатки после сильного землетрясения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале предупредил жителей региона об угрозе цунами по восточному побережью полуострова.

По его данным, в Никольском и Усть-Камчатске ожидается 0,5 м, в районе мыса Маяк и мыса Лопатка — 1,5 м, в районе Петропавловска не превысит 0,1 м.

Глава региона порекомендовал жителям не приближаться к акваториям.

Ранее Солодов сообщил, что после землетрясения все муниципальные службы приступили к обследованию социальных учреждений и жилых домов.

«Алгоритм действий уже четко отлажен, все ответственные за реагирование включаются в работу за минуты», — отметил губернатор.

Возле восточного побережья Камчатки зафиксирован афтершок магнитудой 5,9

Специалисты заметили, в свою очередь, что после землетрясения магнитудой 7,2 (7,7 по данным ЕССЦ) были зафиксированы три афтершока магнитудой выше 5,0.