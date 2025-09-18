Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США заявило об угрозе цунами.
Напомним, что в четверг утром, 18 сентября, на расстоянии в 94 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6.
В общей сложности, за сутки было зарегистрировано 16 афтершоков.
«За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5. Один из них ощущался жителями Петропавловска-Камчатского», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.