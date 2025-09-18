Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США заявило об угрозе цунами.

Напомним, что в четверг утром, 18 сентября, на расстоянии в 94 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6.

В общей сложности, за сутки было зарегистрировано 16 афтершоков.