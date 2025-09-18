Российская школьница спасла упавшего под лед мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, восьмилетняя жительница Хунзахского района Дагестана Залма гуляла у озера с сестрой. В то же время с санками пришел семилетний сосед. Когда мальчик ступил на лед, поверхность треснула.

Самостоятельно он выбраться не смог. Залма бросилась на помощь и вытащила соседа. За свою храбрость россиянка получила грамоту от председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Когда произошел инцидент, не уточняется.

