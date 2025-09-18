Российская школьница спасла упавшего под лед мальчика
Российская школьница спасла упавшего под лед мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, восьмилетняя жительница Хунзахского района Дагестана Залма гуляла у озера с сестрой. В то же время с санками пришел семилетний сосед. Когда мальчик ступил на лед, поверхность треснула.
Самостоятельно он выбраться не смог. Залма бросилась на помощь и вытащила соседа. За свою храбрость россиянка получила грамоту от председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.
Когда произошел инцидент, не уточняется.
