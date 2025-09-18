BFMTV: во Франции нейтрализовали мужчину с мачете, напавшего на детей у детсада
Полиция на юго-востоке Франции нейтрализовала вооруженного мачете мужчину, который напал на детей возле детского сада.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
«Мужчина... напал на детей возле детского сада... в Ла-Сен-сюр-Мер прежде, чем наброситься на полицейских, которые прибыли, чтобы его нейтрализовать», — говорится в заявлении.
Отмечается, что мужчина использовал для нападения мачете.
