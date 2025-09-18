Во Франции нейтрализовали мужчину с мачете, напавшего на детей у детсада

Полиция на юго-востоке Франции нейтрализовала вооруженного мачете мужчину, который напал на детей возле детского сада.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

«Мужчина... напал на детей возле детского сада... в Ла-Сен-сюр-Мер прежде, чем наброситься на полицейских, которые прибыли, чтобы его нейтрализовать», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчина использовал для нападения мачете.

