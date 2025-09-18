Подросток с ножами и молотком напал на детей в школе

Следователи возбудили уголовное дело против подростка, имевшего при себе ножи и молоток и намеревавшегося совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 17 сентября утром. Юноша проник в школу во время большой перемены, достал молоток и «стал бросаться на старшеклассниц». За девочек заступился проходивший мимо подросток, затем среагировал коллектив школы — нападавшего скрутили и передали полиции.

Все дети отделались сильным испугом, однако трём девочкам стало плохо. Одна из них была в полуобморочном состоянии, другую от страха вырвало, третьей медики поставили диагноз «паническая атака».

Позже выяснилось, что злоумышленник в период с 2018 по 2024 год учился в этом учреждении, затем перешел в другую школу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, намеревался совершить преступление. Подросток был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Следователь решает вопрос о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.

Журналисты заметили, что перед нападением подросток оставил на своей странице в соцсетях сообщение: «Вам не жить, я уже близко».

