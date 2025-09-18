Актер из "Зачарованных" и "Анатомии страсти" погиб в ДТП

Голливудский актер Брэд Эверетт Янг погиб в ДТП в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

© Кадр из сериала "Зачарованные".

Актеру было 46 лет. Как сообщает издание, Янг ехал один в машине по автостраде Вентура, когда в него врезался другой автомобиль. При этом, вторая машина двигалась по встречной полосе.

Отмечается, что Янг умер на месте. Виновник аварии получил травмы и был госпитализирован.

Российскому зрителю Янг был наиболее известен по своим ролям в сериалах «Зачарованные», «Анатомия страсти», «Ангелы Чарли» и других. Как рассказал его представитель Пол Кристенсен, Янг также основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять художественные и музыкальные программы в школах.

