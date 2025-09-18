Из ТЦ «Мега Химки» эвакуируют сотни людей

Из подмосковного торгово-развлекательного центра «Мега Химки» эвакуируют людей из-за анонимной угрозы «минирования». Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Отмечается, что эвакуация началась сразу после получения анонимного сообщения с угрозой взрыва. Всего из ТЦ вывели свыше 400 человек.

В настоящее время специалисты оперативных служб приступили к проверке всех помещений торгового центра. На место прибыла машина пожарной службы.