Россиянка пропала в Таиланде, оставив четырехлетнюю дочь в отеле

В Бангкоке разыскивают 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая 12 сентября заселилась в отель с четырёхлетней дочерью и исчезла в ту же ночь.

© Global look

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщина заказала такси с чужого телефона и уехала на улицу Sukhumvit soi, где расположены бары, после чего перестала выходить на связь.

Утром сотрудники отеля нашли ребёнка в номере и передали его в приют.

Сейчас девочку посещает знакомая Эрики Владыко.

По её словам, девушка вела себя странно накануне исчезновения: не говорила о целях визита, оставила документы и перестала отвечать на звонки.

Родители пропавшей вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и подать заявление в полицию.

