Россиянка пропала в Таиланде, оставив четырехлетнюю дочь в отеле

SHOT: россиянка пропала в Таиланде, оставив четырёхлетнюю дочь в отеле
В Бангкоке разыскивают 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая 12 сентября заселилась в отель с четырёхлетней дочерью и исчезла в ту же ночь.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, женщина заказала такси с чужого телефона и уехала на улицу Sukhumvit soi, где расположены бары, после чего перестала выходить на связь.
Утром сотрудники отеля нашли ребёнка в номере и передали его в приют.
Сейчас девочку посещает знакомая Эрики Владыко.
По её словам, девушка вела себя странно накануне исчезновения: не говорила о целях визита, оставила документы и перестала отвечать на звонки.
Родители пропавшей вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и подать заявление в полицию.
