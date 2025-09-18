У ребенка из РФ развился некроз ног после нападения медуз в Таиланде

У восьмилетнего мальчика из Якутска развился некроз ног после соприкосновения с медузой «португальский кораблик» в Таиланде. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, семья отдыхала в Таиланде в июле. В один из дней на восьмилетнего мальчика напала медуза, в результате чего он получил сильнейшие ожоги правой ноги. Родители пытались справиться с ними с помощью различных кремов и антигистаминного сиропа, однако они не помогали.

«По возвращении в Россию ребенка сразу повели к врачу. У мальчика начался некроз, который угрожал углублением ран, повреждением сухожилий и распространением вверх по ноге», — говорится в тексте.

Известно, что от сильных болей ребенок страдал почти два месяца и только сейчас у него стала наблюдаться положительная динамика: раны затягиваются, а кожа нарастает. При этом шрамы от столкновения с медузой могут остаться у мальчика на всю жизнь.