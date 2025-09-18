Бывшего охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу Руссо

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего охранника Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году и в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых, к 14,5 года колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Суд постановил приговорить Тархана Эльдукаева к 14,5 года колонии общего режима, переквалифицировать уголовное дело на ст. 102 УК РСФСР, а также частично удовлетворить гражданский иск Гуршумова на 2,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Прокурор просил приговорить Эльдукаева к 15 годам лишения свободы.

Адвокат Руслан Закалюжный прокомментировал ТАСС, что приговор Эльдукаеву чрезмерно суровый и несправедливый. "Будем обжаловать. Не учтены значимые обстоятельства о личности, о давности событий, которые существенно снижают общественную опасность". Адвокат отметил, что по эпизоду в отношении Руссо его подзащитный полностью оправдан, а в иске Руссо отказано.

Ранее ТАСС сообщал, что суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал невиновным Тархана Эльдукаева, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, при этом Эльдукаев признан виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых.

По данным следствия, в 2006 году бизнесмен Тельман Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к Руссо, отказавшемуся от его покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого личный охранник и доверенное лицо Исмаилова Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющихе в Москве произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста. Довести свой преступный умысел до конца соучастникам не удалось в связи со своевременным оказанием потерпевшему медицинской помощи.

Другие обвинения

Кроме того, по данным следствия, в декабре 1996 года после конфликта между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на территории Черкизовского рынка в Москве, последний поручил Эльдукаеву найти лиц, которые за денежное вознаграждение были готовы совершить убийство Гуршумова. 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве произвел из пистолета не менее семи выстрелов в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй - погиб.

Джура и Трясников ранее были осуждены за пособничество в покушении на Руссо, уголовное преследование в отношении Демкина прекращено в связи с его смертью. Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.