В Австралии пропал пилот самолета

Пилот легкомоторного самолета Cirus SR20 пропал без вести в национальном парке Австралии. Спасатели начали поисковую операцию, пишет портал PerthNow.

© Wikipedia

Инцидент произошел 18 сентября. Борт вылетел из аэропорта Бэнкстаун, во время полета над побережьем Нового Южного Уэльса резко снизился с высоты 2,5 тыс. м до 609 м, затем потерпел крушение в заповеднике Будаванг.

По данным портала, самолет принадлежал авиационной школе Бэнкстауна, представлял собой «американский поршневой четырех- или пятиместный композитный моноплан», управлял им 60-летний мужчина. Предположительно, пассажиров на борту не было.

Спасательные службы были оповещены аварийным передатчиком, который активировался над национальным парком Будаванг около 16:30 в четверг.

Представитель экстренных служб сообщил, что поиски осложняют рельеф местности и плохие природные условия. В связи с этим, спасатели вынуждены были отправиться пешком к месту крушения.