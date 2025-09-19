«Активные граждане» из Останкинского выберут лучшие фото флоры и фауны столицы

19.09.2025 --- В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшие фотографии флоры и фауны столицы. Участники определят победителей конкурса «Дикая природа Москвы». На него принимались сделанные в городе снимки, где изображены дикие животные, растения или грибы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. «Участвовать могли как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от шести лет. В этом году на фотоконкурс поступило 1108 работ, из них жюри отобрало 35 лучших. «Активные граждане» выберут 10 победителей в четырех номинациях, среди которых «Портрет животного», «Поведение животного», «Животные в среде обитания» и «Растительный мир»», - говорится в сообщении. По словам руководителя столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлии Урожаевой, по сравнению с прошлым годом в 2025-м число заявок выросло почти на четверть. Москва — дом для сотен видов животных и растений, и каждый снимок помогает жителям рассмотреть и оценить этот удивительный и вместе с тем очень хрупкий мир еще лучше. Победителей конкурса объявят 16 октября на церемонии открытия Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Их работы войдут в экспозицию большой фотовыставки, а авторы получат призы.