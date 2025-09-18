Во Владивостоке мужчина просит местных водителей переехать его на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке фетишист-мазохист просит водителей его переехать. Горожанам начали поступать странные сообщения с просьбой проехать по человеку на автомобиле. Автор даже называет это «акцией» и показывает примеры — как он сам ложится под машины в роли «живого лежачего полицейского», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль дважды медленно проезжает по человеку, при этом травмы мужчина не получает.

До этого сообщалось, что в Казани грузовик сбил женщину с младенцем на руках.

«На Технической улице, предварительно, 61-летний водитель Volvo не уступил дорогу маме с ребенком, переходившим дорогу по «зебре». Пострадавшую забрали медики скорой. На месте работают автоинспекторы», — говорится в сообщении Telegram-канала «Вечерняя Казань».

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что пострадавшая женщина лежит на проезжей части перед большегрузом.