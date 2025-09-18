Пастух случайно нашел похороненного заживо младенца

В индийском штате Уттар-Прадеш пастух случайно спас новорожденного ребёнка, которого похоронили заживо. Как сообщает BBC, инцидент произошёл 15 сентября. Мужчина вывел коз на пастбище и услышал плач из-под земли.

© Московский Комсомолец

Приблизившись к пригорку, пастух заметил крошечную руку младенца. Тело девочки почти полностью скрывал слой почвы. Мужчина бросился в деревню за помощью и рассказал односельчанам о находке. После этого на место ЧП прибыли полиция и врачи.

Малышку немедленно доставили в больницу. Врачи установили, что девочке около 20 дней от роду. Она успела подхватить инфекцию, сейчас медики борются за её жизнь.

Правоохранители пока не выяснили, кто мог закопать ребенка в поле. Представители властей предполагают, что от малышки решила избавиться семья, которая хотела сына.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.