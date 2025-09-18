Российская школьница попала в аферу при покупке игровых монет

В Нижегородской области школьница перевела почти 300 тысяч рублей за монеты в игре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, девятилетняя девочка переписывалась в одном из мессенджеров с представителем якобы онлайн-игры и после разговора решила купить игровых монет. Сотрудник попросил ее перевести деньги со счета ее матери на указанные им реквизиты. В результате этой операции произошло списание 280 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский школьник пропал после общения с мошенниками.