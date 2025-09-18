Раскрыты подробности кончины россиянина на фестивале Burning Man
Полиция США раскрыла подробности кончины россиянина на фестивале Burning Man. Об этом сообщает издание SFGate.
По данным источника, 17 сентября следователи сообщили, что Вадима Круглова, приехавшего впервые в пустыню Блэк-Рок, ударили в шею кухонным ножом.
Ранее стало известно, что 24 августа 37-летний уроженец Омска посетил Burning Man со своим палаточным лагерем и загадочно исчез при невыясненных обстоятельствах. 30 августа Круглова обнаружили лежащем в луже крови.