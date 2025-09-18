Дед выстрелил в толпу российских школьников

Дед выстрелил в толпу школьников, которые громко прыгали по крышам гаражей в Батайске. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Все произошло на Октябрьской улице. Компания подростков шумела у гаражей, что не понравилось местному жителю. Сначала он начал спорить с детьми, а затем достал оружие и начал стрелять.

Один мальчик получил ранение дробью, он сейчас в больнице. Его друзья испугались выстрелов и убежали.

Ранее в Москве спор между тремя людьми закончился стрельбой.