Дед выстрелил в толпу российских школьников
Дед выстрелил в толпу школьников, которые громко прыгали по крышам гаражей в Батайске. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Все произошло на Октябрьской улице. Компания подростков шумела у гаражей, что не понравилось местному жителю. Сначала он начал спорить с детьми, а затем достал оружие и начал стрелять.
Один мальчик получил ранение дробью, он сейчас в больнице. Его друзья испугались выстрелов и убежали.
