Возле восточного побережья Камчатки зафиксирован афтершок магнитудой 5,9

Афтершок магнитудой 5,9 зафиксирован возле восточного побережья Камчатки.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 155 км к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 24 км.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано у берегов Камчатки рано утром около 07:00 по местному времени.

Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова.