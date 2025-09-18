Возле восточного побережья Камчатки зафиксирован афтершок магнитудой 5,9
Афтершок магнитудой 5,9 зафиксирован возле восточного побережья Камчатки.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 155 км к востоку от Петропавловска-Камчатского.
Очаг залегал на глубине 24 км.
Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано у берегов Камчатки рано утром около 07:00 по местному времени.
Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова.