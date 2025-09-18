Россиянка загадочным образом пропала во время отдыха

В Таиланде загадочно исчезла 34-летняя россиянка, а ее маленькую дочь поместили в местный детский дом. Поисковые мероприятия продолжаются уже шесть дней, сообщает SHOT.

© NARONG SANGNAK/EPA/TACC

По данным Telegram-канала, Эрика Владыко исчезла в Бангкоке — туда она приехала 12 сентября, а ночью, около двух часов, она вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину она заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Женщина прибыла на улицу, заполненную различными барами, после чего перестала выходить на связь с близкими. Последний раз Эрика была активна в социальных сетях 15 сентября, а ее телефон сейчас выключен.

Пока мама была в отъезде, дочь находилась в номере отеля. Горничные обнаружили девочку утром и передали ее в тайский детский дом. Сейчас ее навещает знакомая Эрики, которая также обратилась в российское посольство.

«Подруга заявила нам, что Эрика вела себя странно в день исчезновения: ни с кем не общалась и не говорила, зачем полетела в Бангкок. При этом паспорт россиянки и документы ее дочки остались в отеле», — говорится в публикации.

Также сообщается, что родители Эрики узнали о ее исчезновении 16 сентября. Сегодня они отправились из Владивостока в Бангкок, чтобы найти свою внучку. По прибытии они планируют подать заявление в полицию, поскольку это могут сделать только близкие родственники.