Подросток в российском регионе дважды совершил теракт

Следователи западного межрегионального СКР на транспорте выявили еще один эпизод в преступной деятельности подростка, ранее обвиненного по части 2 статьи 205 УК РФ.

Стало известно, что правоохранителям удалось установить, что обвиняемый в теракте 16-летний подросток уже поджигал релейный шкаф – это произошло 28 августа текущего года в Коношском округе Архангельской области.

-... на участке местности на 703 км железнодорожного перегона станции Ерцево – Коноша-1 Северной железной дороги, совершил поджог двух релейных шкафов и скрылся. Его действия квалифицированы следствием по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подростка вместе со сверстником обвиняют по статье 281 УК РФ (диверсия) за преступление, совершенное 4 августа на станции Коноша-1. Тогда также был подожжен релейный шкаф.