На северо-востоке столицы задержали курьера, забравшего у женщины 1,5 миллиона

Столичные правоохранители задержали пособника телефонных мошенников, которому пенсионерка передала свои сбережения в размере 1,5 миллиона рублей на Шереметьевской улице.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Введенная в заблуждение пожилая москвичка обналичила деньги со счета и в парке на Шереметьевской улице отдала незнакомцу более 1,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали на Балаклавском проспекте одного из подозреваемых — 41-летнего уроженца Ульяновской области, — рассказали на сайте ведомства.

Женщину развели аферисты, которые и убедили ее в необходимости защиты денежных средств от самих же себя. Полученные от пенсионерки деньги курьер перевел мошенникам и получил от них обещанное вознаграждение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде. Он также обязан вести себя надлежащим образом.

Ранее житель Сочи, работавший на аферистов в качестве курьера, обманул пенсионерку в Ногинске и забрал у нее 1,8 миллиона рублей. Молодого человека задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО, правоохранители продолжают поиск тех, кто курировал злоумышленника.