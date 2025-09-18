Многодетная мать истязала дочь раскаленной плойкой в Санкт-Петербурге

Многодетная мать из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за нападение на 15-летнюю дочь с раскаленной плойкой. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным следствия, 39-летняя женщина на протяжении нескольких лет избивала ребенка и лишала ее еды и воды за несделанные уроки. В феврале 2025 года мать истязала девочку раскаленной плойкой — ребенка доставили в больницу с ожогами первой и второй степени.

Сейчас девочка находится под госопекой, однако в семье также воспитываются еще два ребенка.

Многодетной матери грозит срок по трем уголовным статьям: истязание, умышленное причинение легкого вреда здоровью и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — передает Telegram-канал СК.

