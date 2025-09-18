Задержан таксист, надругавшийся над девочкой-пассажиркой в Москве
Водителя такси обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности девочки-подростка на юго-востоке Москвы, сообщают в телеграм-канале столичного СКР.
По версии следствия, 16 сентября таксист совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки, которая сообщила о случившемся родителям.
Стало известно, что в СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ. Фигуранта оперативно задержали, допросили, после чего официально предъявили обвинение.
- Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении ведомства.