Задержан таксист, надругавшийся над девочкой-пассажиркой в Москве

Водителя такси обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности девочки-подростка на юго-востоке Москвы, сообщают в телеграм-канале столичного СКР.

По версии следствия, 16 сентября таксист совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки, которая сообщила о случившемся родителям.

Стало известно, что в СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ. Фигуранта оперативно задержали, допросили, после чего официально предъявили обвинение.