Собаки напали на ребенка во время прогулки с питомцем в Подмосковье

На подростка, выгуливавшего свою собаку в поселке Растуново, набросились бродячие псы.

Они покусали ребенка и его питомца. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

— В поселке Растуново под Домодедово собаки на самовыгуле напали на мальчика и его питомца. Ребенка и собаку в итоге покусали, — говорится в публикации.

Родители пострадавшего узнали о случившемся и обратились с заявлением в компетентные органы.

В середине июля немецкая овчарка набросилась на шестилетнего мальчика в Новой Москве. Животное укусило ребенка за руки, тело и голову. Собака также причинила вред здоровью своему хозяину. Мужчина признался, что ранее хотел усыпить овчарку. После произошедшего он намерен сделать это.

До этого чужая собака укусила мужчину во время прогулки со своей хозяйкой в Москве. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по данному инциденту.