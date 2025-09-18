На юге Петербурга загорелся автосервис на площади 600 кв. м

Огонь охватил автосервис площадью 600 кв. м по всей площади в Шушарах на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В здании автосервиса размером 20 х 30 метров происходит горение по всей площади. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании по адресу: Пушкинский район, пос. Шушары, ул. Ленина, д. 1. поступила в 20:38 мск. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 4 единицы техники и 17 человек личного состава.